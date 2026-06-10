箱根駅伝３連覇を達成した青学大の佐藤愛斗が驚きの姿を披露した。美容室でまつげパーマとフェイスワックスを受ける様子が公開され、大学駅伝界屈指のイケメンの最新姿に驚きの声が上がった。テンポが公開した動画ではビフォーアフターや、フェイスワックス直後の笑顔の様子も。コメント欄やＳＮＳなどでは「イケメン度が増してますね」、「更に、、、イケメン」、「イケメンがもっとイケメンに」、「笑顔が素敵すぎる」、「ち