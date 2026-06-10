俳優の広瀬アリスが、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）で、新キャラクター“最先端タブレット”リリーパッド役の日本版声優を務めることが明らかになった。アメリカ・ロサンゼルスで現地時間9日に開催されたワールドプレミアに参加し、日本版のリリーパッド役として紹介された。【動画】『トイ・ストーリー5』日本版予告「トイ・ストーリー」シリーズは、人とおもちゃの絆を描き、世界中の観客