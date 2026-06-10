暑さが本格化するこれからの季節にぴったりな「八天堂夏ギフト2026」が、2026年6月10日より八天堂オンラインショップで販売スタートしました。今季はオンラインショップ初登場となる「冷やして食べるくりーむもみじ」をはじめ、毎年人気のマンゴーフレーバーや瀬戸内レモンを使用した爽やかなスイーツパンをラインアップ。大切な方への贈り物にも、自分へのご褒美にもおすすめのひんやりギフ