ＮＨＫ「おはよう日本」が１０日、放送され、サッカー日本代表で、１１日（日本時間１２日）に開幕するワールドカップ北中米３カ国大会が初のＷ杯となるＭＦ中村敬斗選手（２５）の特集が組まれた。幼少期に自宅の居間でリフティングする姿など貴重な映像をはじめ、単独インタビューも放送された。中村選手は「６歳の時、２００６年のドイツＷ杯があって、それを見て本気でサッカーを始めた。その時からＷ杯はずっと夢の舞台で