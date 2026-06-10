巨人・橋上秀樹監督代行（60）が10日、楽天戦前の取材に応じ、この日から指揮を執ることになった楽天・塩川達也監督代行（43）について語った。成績不振のために三木肇監督（49）が休養することが発表されたことに伴い、塩川ヘッドコーチが監督代行を務める。橋上監督代行は、突如としてまさかの“監督代行対決”となり「僕がこれ（監督代行）をやっていること自体が一番不思議なことなんですけどね。でも、塩川は楽天の球団の