10日未明、愛知・豊田市で住宅が焼ける火事があり、この家の83歳の女性が死亡しました。警察と消防によりますと、10日午前3時半過ぎ、豊田市堤町で「建物から火と煙が見える」などと通行人の男性から119番通報がありました。消防車など11台が出て、火は約3時間で消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1棟が全焼とみられます。この家に1人で住む広瀬守子さん（83）が搬送先で死亡が確認され、警察と消防が出火の原因を調べてい