豊川稲荷で、夜まつりが始まりました。目玉は、大学生が手がけたお化け屋敷です。 【写真を見る】大阪大学の学生がプロデュース “治験”がテーマのお化け屋敷 ｢泣きの時間が去年より延びるように…｣ 6月末まで土日に開催 ｢豊川夜まつり｣ 愛知 豊川稲荷で始まった「豊川夜まつり」。今年で3回目の開催で、境内には屋台やキッチンカーなど約100店が並びました。 中でも、ひと際長い列ができていたのが、大阪大