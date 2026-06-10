取材に応じたフィギュアスケート元世界王者のパトリック・チャンさん＝9日、バンクーバー（共同）【バンクーバー共同】フィギュアスケート男子で2011〜13年に世界選手権を3連覇したパトリック・チャンさんが9日、バンクーバーで取材に応じ、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する自国カナダに「1次リーグを突破できれば大きな勝利だ」と期待を寄せた。香港にルーツを持ち、同市でW杯に合わせて開かれる中国