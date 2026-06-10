福島相双復興推進機構は今年度、東京電力福島第一原発事故で被災した１２市町村で活動する「部活」を設ける。年齢や性別、居住地を問わず地域に継続的に関わる関係人口の増加を目指す。趣味を入り口に交流の場をつくり、復興支援とは異なる形で地域活性化につなげる狙いだ。（山波愛）同機構は２０１５年に設立され、原発事故の被災地で事業や営農の再開に向けた支援などに当たっているほか、近年はまちづくり支援の一環で交流