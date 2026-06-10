中国の習近平国家主席が「中朝関係は新たな歴史的段階に入った」と強調しました。北朝鮮メディアは10日、中国の習近平国家主席が、9日までの2日間の訪朝について、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記に電報で謝意を示したと報じました。習主席は「双方が関心を持つ問題について深く意見を交わし、重要な共通認識に達した」とした上で「中朝関係は新たな歴史的段階に入った」と評価したということです。一方で、「共通認識」