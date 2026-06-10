「たこ焼きは屋根の上です！！！！！ 思い出して下さい！！！！！！！！！」…大阪のたこ焼き店がXに投稿した“緊急呼びかけ”が話題となり、多くの人を笑わせながらも「分かる…」と共感を集めています。【Xの投稿を見る】たこ焼たこばさんが懸命に呼びかけ投稿したのは、大阪・上新庄にあるたこ焼き店「たこ焼たこば takoyaki takoba」（@takoyakitakoba）。ある日、店の前に車で訪れた男性客が、たこ焼き40個を購入。ところがそ