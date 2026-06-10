「cafe&bar Varia」は、名鉄「鳴海駅」近くに、2025年11月オープンしたカフェバーです。ランチはメインを選べるコーススタイルで、メインはオムライス、パスタ、ハヤシライス、ハンバーグの4種類から選択可能。中でも人気なのがオムライスです。注文ごとにチキンライスを炒め、生クリームを加えたコクのある卵でオムレツを作ります。ソースは、自家製トマトソース、チーズソ&