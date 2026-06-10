7年ぶりの全面刷新へ？ホンダは2026年5月に発表した「2026ビジネスアップデート説明」において、2028年以降に新型「ヴェゼル」を発売することを予告しました。重要なポイントは、この新型ヴェゼルから、次世代ハイブリッドと次世代ADAS（先進運転支援システム）の搭載が始まり、他モデルにも展開してゆくということです。【動画】超カッコイイ！ これがホンダ「ヴェゼル」です！ 動画で見る！では、次世代ハイブリッドと次世