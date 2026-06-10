ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーション初の長編映画『The Cat in the Hat（原題）』が、『キャット・イン・ザ・ハット』の邦題で12月25日に全国公開されることが決定。あわせてメインビジュアルと予告編が公開された。 参考：『キャット・イン・ザ・ハット』2026年公開へ表情豊かなキャットが登場する予告編も 本作は、『グリンチ』『ロラックスおじさんの秘密の種』などで知