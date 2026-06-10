瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。10日夜も晴れるでしょう。 11日もおおむね晴れますが、午後は寒気や湿った空気の影響で岡山県では雨の降るところがある見込みです。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山で16度、津山で13度、高松で17度でしょう。10日朝と同じくらいかやや高い気温になります。日中の最高気温は岡山と高松で29度、津山で28度の予想です。10日と同じく