ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月10日（水）に行われたグリーンカーペットにTOMORROW X TOGETHERが登場した。【写真】ビジュ爆発！TOMORROW X TOGETHERソロショット■美しいスタイル際立つ！この日、TOMORROW X TOGETHERのスビン、ヨンジュン、ボムギュ、テヒョン