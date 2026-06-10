＜宮里藍 サントリーレディス事前情報◇10日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞ツアー通算13勝。2020−21年シーズンの賞金女王で、21年には東京五輪で銀メダルも手にした稲見萌寧は、今、必死に“再生”への道を歩んでいる。【写真】銀メダリストも好感触これがUSTマミヤの未発表モデル今大会でも開幕2日前には18ホールの練習ラウンドを敢行。さらにラウンド前後には打撃練習場で黙々とボールを打ち込む