〓橋彩華が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのメジャー大会「全米女子オープン」に参戦したものの、予選を突破することは叶わなかった。そこで「せっかく初LAに来たなら楽しもうということで、楽しんできました」とロサンゼルス観光を満喫してきたことを投稿した。【写真 】試合では見ることができない？ ミニスカ姿の〓橋彩華、激レアショット！（全9枚）「ユニバでゲームしたらドデカクッション取れたり 初の大谷さん