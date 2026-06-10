札幌市教育委員会は、部活動の移動に関する調査結果を公表しました。保護者の自家用車など明確なルールを定めていない送迎方法が全体の半数近くにのぼることが分かり、市教委では新たな移動指針を策定したいとしています。５月６日に福島県の磐越自動車道で部活の移動中だったマイクロバスが事故を起こし、高校生ら２１人が死傷した事故を受け、札幌市教育委員会は５月２２日から市立の中学校や高校など１１２校を対象に、部