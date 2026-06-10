堀琴音が自身のインスタグラムを更新。活動を終了した嵐への感謝の思いをつづり、メンバー・二宮和也のグッズをはじめとしたコレクションを公開した。【写真】堀琴音の“ニノ愛”あふれるグッズたち堀は「活動終了して1週間」と書き出し、「気付けばずっと当たり前のようにいた嵐」とコメント。活動を終えた嵐への率直な思いを明かした。投稿には、ラストツアーのライブグッズをはじめ、嵐のメンバー5人が揃ったうちわや二宮和也の