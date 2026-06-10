神谷そらが自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのメジャー大会「全米女子オープン」で親友のリン・シユ（中国）と再会できたことを、すべて英語で投稿した。【写真】アジアの友人たちと親交を深める神谷そら（全7枚）シユは2011年にプロ転向、中国ツアーで勝利を重ねると、14年から米国ツアーを主戦場に。16年のリオ五輪では中国代表にも選ばれている。「Best friends」と書き始めた神谷は、「いつも私を鼓舞してくれてあ