お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿が、現地時間8日にアメリカ・ニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデン（MSG）で行われた、NBAファイナル「ニューヨーク・ニックスvs.サンアントニオ・スパーズ」第3戦の中継にゲスト出演した。世界中の注目を集める試合を生観戦し、大興奮しながら熱気を伝えた。【映像】チョコプラ松尾、NBAファイナル生観戦で大興奮「NBAファンとして楽しみたい！」27年ぶりにファイナルに