回転寿司チェーン「くら寿司」とスーパーマーケット・ライフのプライベートブラント「BIO-RAL（ビオラル）」がコラボレーションし、四大添加物無添加（※）のグミ「くら寿司限定アソート（シャインマスカット・いちごグミ/ぶどう・みかんグミ）」が、きょう10日から全国のくら寿司の回転レーンに流れる。【画像】四大添加物無添加のグミ「くら寿司限定アソート」（ぶどう・みかんグミ）くら寿司は、全ての食材で化学調味料・人