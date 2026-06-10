俳優の本木雅弘（60）が10日、東京・渋谷のNONLECTURE books/artsで写真集『awai刹那と永遠のまにまに』（トゥーヴァージンズ）の写真展『“awai”Masahitro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition』の取材会を開催した。【写真】雰囲気あるライティングの下…オシャレに並べられた写真たち取材会では、妻・内田也哉子の反応についての質問が飛んだ。「途中経過はなしで、完成するまでは見せていませんでした。さり