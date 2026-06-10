女子柔道の五輪5大会連続メダリストで「YAWARAちゃん」の愛称でも親しまれる谷亮子（50）が、10日までに、自身のインスタグラムを更新。レクサスの“次世代スポーツカー”に興奮した。【写真多数】かっこいい…公開された『Lexus LFA Concept』『GR GT3（プロトタイプ）』『GR GT（プロトタイプ）』内外装全部見せ谷は「楽しみにしていたLexus LFA Concept へ」と「LFA CONCEPT !! 完璧 !!」と興奮した様子で、『Lexus LFA Co