俳優の沢尻エリカ（40）が9日、俳優・小栗香織のインスタグラムに登場。小栗がプロデュースを手がける「Web LEON」のグラビア連載『美しい人』に沢尻が登場したことが伝えられ、胸元がざっくり開いたワンピース姿で“美しくアート”な世界観を表現したグラビア写真が公開された。【写真】「美しくアートなエリカさん」胸元ざっくりワンピース姿で艶やかにポーズを決める沢尻エリカ※全身ショットは3枚目小栗は「webLEON『美