日本バレーボール協会(JVA)は10日、公式サイトを更新。バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、日本代表選手の選考の見直しに着手すると発表した。今後は「日本代表選考規程」を制定し、コンプライアンス規程に違反する事項がないことを確認した上で、代表に選出する。同協会は「元バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎氏の逮捕について、関係者の皆様、そして応援して