牛丼チェーンの「松屋」が銀座の百貨店「松屋」に新業態をオープン。1杯1300円超えの高級路線で新たな勝負に出ます。ここはデパートの「松屋銀座」。開店の11時と同時に来店客がまっしぐらに向かう先には…記者「真っ先に牛丼チェーンの松屋にいらっしゃいました。オープンと同時に10人以上が行列をなしています」あっという間に50人以上が行列。そう、牛丼チェーン「松屋」がデパ地下に初出店したのです。お弁当として販売する牛