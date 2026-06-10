俳優の一ノ瀬ワタル（40）が、9日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）にゲスト出演。独特すぎる食事スタイルを明かした。役作りで増量する際、カレーをスムージーにして飲んでいるという一ノ瀬。それ以前のスタイルについて、「玉ねぎ、ブロッコリー、茹でた胸肉、リンゴ、バナナとか、そういうのをいったん一口サイズに切って、スーパーのビニール袋（レジ袋）に入れる」と