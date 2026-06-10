「無戸籍問題」の解消を目指した2022年の民法改正後も戸籍を得られていない人がいるとして、無戸籍の男子大学生が会見を開き、運転免許証やパスポートが取得できず、「みんなが当たり前にできていることができない」と胸の内を語りました。民法の「嫡出推定制度」は、女性が離婚後300日以内に出産した子どもを元夫との子とみなすため、離婚直後に別の男性との子を授かった女性が出産届を出さないケースがあり、無戸籍の子が生じる