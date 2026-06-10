岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は11日に開幕する。10日は前検を実施した。一次予選4Rに登場する福田稔希は、やや疲れた表情で検車場入り。地元の宇都宮記念が終わったばかりだから？いや、どうやらそれが原因ではないようだ。「真杉（匠）さんに誘われて、初めて、しらびそ高原合宿に参加しました」。その参加メンバーと聞くと「深谷知広さん、鈴木竜士さん、小林泰正さん…。全部で15