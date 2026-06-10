年収4000万円の経営者が“婚約破棄”となった直後、別の女性へ「また話せたらうれしい」と“告白”する場面があった。【映像】年収4000万経営者が“婚約破棄”直後に衝撃アピール6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プロ