阪神は１０日に梅野隆太郎捕手（３４）、椎葉剛投手（２４）の出場選手登録を抹消。代わって津田、岡城が一軍に昇格した。梅野は前日９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）にスタメン出場。先発・才木とバッテリーを組んだが、３回までに３本塁打を浴びて５失点と試合をつくれなかった。４回からは２番手・椎葉をリードしたが、またしても２イニングで３被弾５失点。５回まででベンチに退き、育成出身の嶋村にマスクを譲っ