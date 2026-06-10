宿泊予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）を通じてホテルを予約した客の一部に、詐欺サイトへ誘導しようとする不審なメッセージが大量に送信されている問題について、観光庁は2026年6月8日の取材に、Booking.comや関係ホテル、業界団体に対して事実確認の調査を始めたことを明らかにした。帝国ホテルなど、40以上のホテル、チェーンが宿泊予約者に注意喚起J-CASTニュースの調べで、2026年5月のゴールデンウイーク