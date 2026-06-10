梅雨の時季でも「熱中症」に注意 本格的な夏を迎える前ですが、この梅雨の時季でも熱中症には注意が必要です。 津山中央病院の藤田医師によりますと、今の時季でも熱中症が起きる理由は、多湿でジメジメして、汗が蒸発しにくいので体温が下がりにくいことや、真夏の炎天下ではないので水分補給が遅れがちなこと、体がまだ暑さに慣れていないことによるものだとしています。 そのため対策として、室温は25～2