ファジアーノ岡山 日本サッカー協会は10日、「天皇杯ＪＦＡ第106回全日本サッカー選手権大会」の日程を発表し、ファジアーノ岡山の対戦相手が決まりました。 ファジアーノ岡山は2回戦から登場し、8月26日、JFE晴れの国スタジアム（岡山・北区いずみ町）で、「ベルガロッソいわみ」と「長崎国際大学」の勝者と対戦します。 試合は午後7時キックオフです。