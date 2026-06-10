梅雨前線は南の海上へ離れて停滞する見込みで、13日(土)頃までは広い範囲で梅雨の中休みとなるでしょう。ただ、局地的にはにわか雨や雷雨の可能性があります。14日(日)から15日(月)は前線が北上し、西日本から東日本を中心に雨の範囲が広がる見込みです。晴れ間の出る日が続く週末にかけて気温は上昇し、蒸し暑さが増すため熱中症対策が必要です。明日11日午後は突然の雷雨に注意沖縄は未明まで大雨注意今日10日(水)は沖縄は梅