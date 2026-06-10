アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/10営業日時点＝ 上海異形鉄筋 0.53％ 大連とうもろこし 0.12％ 上海銅 0.06％ 大連ポリエチレン -0.85％ 上海ゴム -0.96％ 上海重油 -2.76％ ＊数値は前日比％