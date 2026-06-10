米株価指数先物時間外取引軟調 東京時間17:01現在 ダウ平均先物JUN 26月限50737.00（-172.00-0.34%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7364.00（-28.75-0.39%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28946.75（-170.25-0.58%）