幸せそうな様子で映る一枚の家族写真。袋井市に住む、松本幸司さん一家 5人です。一家は3月、高速道路で起きた事故に巻き込まれ亡くなりました。（記者）「車は完全に焼け焦げていて原型をとどめていません」三重･亀山市の新名神高速･下りの野登トンネルで大型トラックが渋滞の列に追突。車3台が炎上しました。この事故を起こしたのが…（カメラマン）「今、容疑者の女が出てきました」大型トラックを運転していた水谷水都代被告で