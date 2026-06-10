◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦慶大７―０函館大＝８回コールド（１０日・神宮）１６年ぶり４度目の出場の函館大（北海道学生）が慶大（東京六大学）に８回コールドで敗れた。打線が慶大先発のプロ注目左腕・渡辺和大（４年＝高松商）の伸びのある直球と、打者の手元で鋭く変化するツーシームに対応できず苦戦。６回までに１０個の三振を奪われるなど２安打無得点に抑え込まれた。チーム