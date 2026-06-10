宝塚記念デーの６月１４日、阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）でキタサンブラック産駒の素質馬ダイナマイク（牡、栗東・中内田充正厩舎）がデビューする。母に米Ｇ１馬を持ち、２０２４年のセレクトセール当歳で２億４０００万円の値がついた。この日の最終追い切りは栗東・坂路でブレットパス（３歳２勝クラス）を半馬身追走。馬なりのまま５４秒３―１２秒３で力強く伸び、併入に持ち込んだ。福永助手は「まだ線の細