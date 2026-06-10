加熱したアボカドのおいしさに驚き！白だしにんにく風味の鶏もも肉炒め アボカドといえば、サラダのトッピングやサーモンのお寿司など、生のまま食べるイメージが強い食材ではないでしょうか。 でも実は、炒めたアボカドも生とは違ったおいしさがあるんです！ 今回ご紹介するのは、鶏もも肉とアボカドを白だしとにんにくで炒めた、ご飯が進むメインおかずのレシピ。和風ベースでありながら、にんにくのパンチが効いた少し洋