◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦富士大２―１東海大九州（１０日・東京ドーム）富士大（北東北大学）が東海大九州（南部九州大学）を下し、８強入りを決めた。両校無得点の５回裏１死二塁から、１番・松谷徹平二塁手（３年＝下関国際）が中越え三塁打を放って先制。次打者の三塁ゴロが野選を誘い、さらに１点を追加した。投げては、先発の中山雄仁郎投手（２年＝九州学院）が８回まで無失