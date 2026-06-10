６日、大営鎮の毛皮製品メーカー、米迦勒皮草の作業場で毛皮を選別する従業員。（衡水＝新華社記者／貝赫）【新華社石家荘6月10日】中国河北省衡水市棗強県の大営鎮は中国の毛皮文化の発祥地で、産業集積地の一つでもある。同県は近年、地域性を生かした経済振興を目指し、大営鎮で毛皮産業の構造転換と高度化を積極的に推進してきた。地元では伝統技術の継承と発展、「大営毛皮」ブランドの確立により伝統産業を活性化し、地域