公益社団法人SVリーグは10日、「薬物所持容疑による逮捕事案を受けた再発防止および信頼回復に向けた取り組みについて」と題した声明を発表した。【写真】釈放された阿部慎之助監督の乗っていた車両濃いスモークで中の様子は伺えず同リーグをめぐっては、5月28日にバレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕されたことを受け、声明を発表していた。今回の声明では「今回の事案を一過性の問題として捉え