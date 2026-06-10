川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」が開幕した。4Rは1枠から発進した古木賢（39＝川口）が追いすがる吉田幸司を並ばせることなく6周回を押し切った。「吉田さんの姿をビジョンで確認し続けた。コースだけ外さないように気をつけた」シリーズ好発進を決めた古木の最近の衝撃は競馬の安田記念。シックスペンス−ワールズエンドのキャロットクラブ・ワンツー（2着は同着馬あり）で決着。長く、同クラブの会