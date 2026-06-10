歌手で女優の小柳ルミ子（73）が10日放送の文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。コロナ禍に決意した“引退”を翻意したきっかけとなった超大物アーティストを明かした。6年ぶりの番組出演となった小柳。「この番組で、私はとんでもない爆弾発言をして。“引退します！”っていう。（コロナ禍で）お仕事が一切なくなって、もう私の椅子はないんだなと思って。マネージャーにも言わずに