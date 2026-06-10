「富士総合火力演習」開始前に訓示する小泉防衛相＝7日、静岡県の東富士演習場小泉進次郎防衛相は10日、防空体制強化を目的とした迎撃無人機の早期取得計画を自身のX（旧ツイッター）で公表した。7月に予定する実証試験で使用するドローンなど無人機の提案を企業に呼びかける内容。基地や艦艇の防御力向上の効果が見込まれた場合、8月下旬に調達の契約も見据える。29日まで募集する。小泉氏は、ドローンなどについて「安価で大