衆参両院の正副議長は１０日、皇族数確保に関する「立法府の総意」を与野党の全体会議で取りまとめ、高市首相に提出した。女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の法制化を求めている。政府は月内にも皇室典範改正案を今国会に提出し、成立を目指す。首相は、国会内で森衆院議長から取りまとめの文書を受け取り、「しっかりと受け止め、早急に法案の作成にとりかかる。できるだけ